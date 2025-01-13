كريم محمود عبد العزيز يكشف سراً عن تقييم بناته لأفلامه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم كريم محمود عبد العزيز عن حرصه على معرفة رأي بناته وأصدقاءهن في أعماله الفنية.

وقال في تصريحات لبرنامج “سينماتك”: “بسيب بناتي يتفرجوا على العمل ويقولوا لي رأيهم هم، أو أنا أقول لهم ها إيه؟ ضحكتوا؟ انبسطتوا؟، أو يجيبوا أصحابهم ويتفرجوا، وهو بيبقى الرأي هنا، الفيلم حلو أو لا”، وذلك حسب تصريحاته

وأضاف: “يعني شافوا فيلم “الهنا اللي أنا فيه” في عرضه الأول في مصر، وكانوا بعد الفيلم مبسوطين هما وصحباتهم، فتمام”.

يذكر أن فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق إيرادات عالية في دور العرض حالياً ، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.