بين البني والأحمر.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “إنستغرام”، بمجموعة صور من مسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا” والتي تعرضها في السعودية ضمن موسم الرياض، وبصور عفوية ظهرت فيها بإطلالات متنوعة.

وظهرت النجمة المصرية بصور عفوية في الشارع بشعرها الطبيعي باللون البني وبدت في غاية الجمال بملامحها الطبيعية لتعود وتفاجئ الجمهور بصور أخرى وهي تعتمد على الجديلات القصيرة وقد غيّرت لون شعرها الى الأحمر النحاسي.

لفتت دنيا الأنظار بجمالها بالشعر الأحمر وبملامحها التي بدت فيها كشابة صغيرة ، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها وتغزلوا بجمالها الطبيعي، وأثنوا على لون شعرها الذي يناسب لون بشرتها وبدت فيه مشرقة وفي غاية الجمال وتضجّ أنوثة.

واستعرضت دنيا أيضاً جمال شعرها الأحمر النحاسي، بصور أخرى اعتمد خلالها على فرد شعرها بتصفيفة شكر ويفي ناعمة،أضافت لمسة من الجمال الطبيعي الساحر الى اطلالتها الكاجوال الأنيقة بالأبيض.

يذكر أن مسرحية “مكسرة الدنيا” تحقق نجاحاً كبيراً ويشارك دنيا في بطولتها كلا من محمد ثروت وسامي مغاوري، وتدور أحداث العمل بتحديات تواجه “حلويات”، قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة وبالتالي إما أن تحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

هذا وتخوض دنيا سمير غانم سباق دراما رمضان المقبل بمسلسلها “عايشة الدور”، من 15 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.