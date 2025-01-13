رسالة غامضة من آيتن عامر تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة آيتن عامر جدلا واسعا بين جمهورها ومحبيها، برسالة غامضة، نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، تحمل في طياتها دلالات على تعرضها للظلم والقهر، وأنها لن تسامح أو تغفر لمن تخصه بتلك الرسالة.

كتبت :” في مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبداً ولا بيقدر يسامح اللي اتسببوا فيها، بيتناسى ويكمل بس بترجع تظهر ثاني كده كل فترة والثانية، والغريب إنه رغم مرور الوقت الوجع مبيقلش.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي وكل ظالم، أنا مش مسامحة ومش هسامح”.

وقد وقع ذلك المنشور كالصاعقة على جمهورها الذي انهالت تعليقاته بالمواساة وجبر خاطر نجمتهم المحبوبة، ومحاولة منهم لمعرفة من المقصود بتلك العبارات.

لكن آيتن لم تكشف هوية المقصود بتلك الرسالة، بل وأغرب من ذلك قامت بحذفها من صفحتها، لتضع لغزا أخر يحير جمهورها ويجعلهم يتكهنون من المقصود بتلك العبارات، أهو طليقها مدير التصوير محمد عز العرب؟، الذي انفصلت عنه عام ٢٠٢٢ بعد زواج دام ٦ سنوات، أم شخص أخر لا يعلمه إلا صاحبة المنشور.

آيتن عامر تُشارك في مسلسل “الحلانجي” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب مع مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم عبير صبري، هالة فاخر، ميمي جمال، سامي مغاوري، إخراج معتز حسام، ومن المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.