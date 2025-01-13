شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اكتشاف نصر محروس الجديد فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج نصر محروس منذ أيام عن طريق مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة على صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن مفاجأة غنائية له سيقدمها خلال عام 2025، وهى الفنانة غفران محمد.

غفران محمد بدأت مشوارها في عالم الغناء في محافظة الإسكندرية، بعد أن اكتشفت عائلتها موهبتها الغنائية، وبدأت الغناء في الحفلات المدرسية، وفازت بالعديد من المراكز الأولى في المسابقات المدرسية بمحافظة الإسكندرية، لكنها قررت البحث عن عالم الشهرة والنجومية في القاهرة.



غفران محمد غفران محمد



غفران محمد

غفران محمد وخالد سليم



غفران محمد ومنال الصيفى



غفران محمد وياسر جلال

جاءت غفران لتبحث عن فرصة تصل بها إلى مصاف النجمات الكبار في عالم الغناء، لكن القدر غير مسار حياتها حينما رُشحت غفران محمد لأول مرة للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، عن طريق المخرج تامر حمزة، وأدت دور فتاة تتعرض لظروف صعبة، خاصة بعد مرض شقيقتها، وبعد نجاح الفنانة الشابة في أداء الدور.

وقررت غفران التخلي عن الغناء، رغم طرحها أغنية «بتحلوي»، التي نالت إشادات من الجماهير، وتتوالى معها الأعمال الناجحة في الدراما التليفزيونية، حيث شاركت في عدد من المسلسلات، منها: "قيد عائلى والفتوة ومحارب وسوق الكانتو وبرغم القانون وأسرة في بعضينا"، وغيرها من الأعمال الدرامية، وقدمت تترات بعض هذه المسلسلات إلى أن نجح المنتج نصر محروس في التعاقد معها لإعادة اكتشافها كمطربة.