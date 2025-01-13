شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يغيب عن الجزء الجديد من فيلم 28 Years Later والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يعود النجم العالمى كيليان مورفى إلى الجزء الجديد مم فيلم 28 Years Later، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، ومن المقرر طرح العمل في يونيو 2025، وسيتبع الممثلين الجدد جودي كومر وآرون تايلور جونسون ورالف فاينز.

على أن يعود داني بويل وأليكس جارلاند اللذان أخرجا الفيلم الأصلي الشهير لعام 2002 للإخراج والكتابة على التوالي.

في خلال العام الماضي، ورد أن مورفي سيشارك في العمل كمنتج تنفيذي، وأنه سيعود للعمل بطريقة مفاجئة وبطريقة تنمي الشخصية.

ولكن في مقابلة جديدة مع أحدى المواقع العالمية، أكد المنتج أندرو ماكدونالد أن مورفى لن يظهر في الفيلم الجديد الذى سيطرح خلال العام الجارى، على الرغم من وجود أمل في ظهوره في أحد الجزأين المخطط لهما، حيث أكد قائلا:" أردنا أن يشارك وأراد مورفى أن يشارك، ولكنه لن يظهر في الفيلم الجديد، ويشارك في الوقت الحالي كمنتج تنفيذي".