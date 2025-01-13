شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أعمال لدرة فى الدراما بعيد ميلادها.. بلا دليل وبين السما والأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها، إذ ولدت يوم 13 يناير، وهي الفنانة التي لها رصيد كبير بأعمالها التليفزيونية والسينمائية، وأشهر أعمالها في الدراما:

مسلسل بلا دليل

واحد من أهم مسلسلات لدرة التي تألقت مسلسل، ونالت إشادات عدة على المستوى الجماهيري، بشخصية "حبيبة" عازفة آلى الهارب متزوجة فى أحداث المسلسل، والمسلسل من بطولة خالد سليم وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.



درة مسلسل بلا دليل

مسلسل زي القمر ج2

نالت الفنانة درة إشادات واسعة بحكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" جعلها تتصدر تريند على جميع موقع التواصل الاجتماعي، وأشاد رواد سوشيال ميديا بأداء درة التمثيلي بشكل خاص وبالقصة التي تناقشها الحكاية بشكل عام، وكان يشارك درة بطولتها المسلسل كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.



درة مسلسل زي القمر ج2

مسلسل إلا أنا

قدمت الفنانة درة أحداث مسلسل إلا أنا، دور امرأة عزباء بحكايتها "في الحب سوا"، من مسلسل "إلا أنا"، ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل.



درة مسلسل إلا أنا

مسلسل بين السما والأرض

ظهرت درة في مسلسل بين السما والأرض مع النجم هانى سلامة بشكل جديد هو الحجاب، العمل بطولة كل من: هانى سلامة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.



درة مسلسل بين السما والأرض

مسلسل الشارع اللي ورانا

كما أيضًا تألقت درة بدورها في شخصية "نادية" التى تذهب لمصحة نفسية ويراودها حلم تظهر فيه أنها تذهب إلى قصر مرعب يخيفها وأيضًا يدور حول عصور قديمة وعصور في الحرب العالمية الثانية والعصور الحديثة، والمسلسل من بطولة فاروق الفيشاوى، لبلبة، أحمد حاتم، نسرين أمين، وتأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهوارى.