شكرا لقرائتكم خبر عن نغم صالح تعيد إحياء أغنية شريهان "بيبة" من فيلم عرق البلح فى كليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة والمطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "طوفان"، بشكل فيديو كليب مصور، وتمزج نغم بين كلماتها وألحانها مع روح أغنية "بيبة" الشهيرة للنجمة شريهان التي ظهرت لأول مرة في فيلم "عرق البلح" مع النجمة عبلة كامل، لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية مع اعتمادها على "لوك" جديد تظهر به خلال أحداث الكليب الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

وتمهد نغم صالح عبر كليب "طوفان" لمشروع ألبومها الغنائي الجديد "شلق"، يمثل انطلاقة فنية مختلفة تماما في مسيرتها كمطربة، ويضم في جعبته ست أغنيات، وعدة ألوان موسيقية، من بينها مزيج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية والفيوجن تحت مسمى "الأورينتال راب"، هذا بجانب العديد من التعاونات الفنية من بينها تاكي من فرقة إم تي إم والفنانة مريم صالح واللبناني زيد حمدان.

وتعود نغم للساحة الغنائية بشكل موسيقي مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور خلال ثماني سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد "شلق".

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.