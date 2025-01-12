شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الفنان صالح العويل من غرفة العناية المركزة للحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام صالح العويل لـ الخليج 365، إن والده خرج من غرفة العناية المركزة للحالات الحرجة، ونقل لغرفة عناية عادية، مؤكدًا أن حالة والده الصحية لا تتحمل إجراء أي عمليات في الفترة الحالية.

وكان هشام صالح العويل كشف لـ الخليج 365 عن أن والده يعاني من قصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي.

صالح العويل سبق وتعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.



