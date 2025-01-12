شباك التذاكر السعودي يُحقق 27.6 مليون ريال في أسبوع.. و"هوبال" في الصدارة

بيع 583.5 ألف تذكرة في أسبوع

قصة وأبطال فيلم "هوبال"

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هبوط فيلم "الهنا اللي أنا فيه" إلى المركز الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 07:20 مساءً - حظيت دور العرض السعودية بإقبالٍ جماهيريٍ كبير، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتحديدًا خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير، الأمر الذي انعكس على شباك التذاكر، حيث يتنافس 45 فيلمًا متنوعًا على الصدارة، وذلك حسبما كشفت هيئة الأفلام السعودية.أوضحت هيئة الأفلام السعودية أنّ شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي 27.6 مليون ريال، مقابل 583.5 ألف تذكرة مباعة، فيما تصدر الفيلم السعودي "" والذي حقق 7.5 مليون ريال، بمبيعات تجاوز 166.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 9.1 مليون ريال، مقابل 199.1 ألف تذكرة.تدور أحداث الفيلم أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرضٍ معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.ويشارك في بطولة الفيلم، عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".تراجعبطولة الثلاثي: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس ودينا الشربيني، إلى المركز الثاني، بعدما حقق 4.7 مليون ريال، مقابل 91.7 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل شهر تقريبًا 19.3 مليون ريال، مقابل 362.1 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم حول "الدكتور أحمد" الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته، التي تطلب منه الزواج من صديقتها المقرَّبة، نتيجة مفاجأة غير متوقَّعة تُغير مجرى حياتهما، وذلك في إطار لايت كوميدي. وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

كما تراجعإلى المركز الثالث، إذ حقق 3.2 مليون ريال، مقابل 68.2 ألف تذكرة، فيما وصل إجمالي ما حققه طوال الشهر الماضي 13.3 مليون ريال، لـ257.2 ألف تذكرة.الفيلم من إخراج باري جينكينز، وهو الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو للكاتب جيف ناثانسون. ويضم الفيلم عدداً من الأغاني لـ لين مانويل ميراندا، ويُشارك في البطولة: آرون بيير بتجسيد شخصية "موفاسا- والد سيمبا"، كيلفن هاريسون جونيور بتجسيد شخصية "سكار".

ويُعَدُّ هذا الفيلم هو الجزء الجديد للفيلم الشهير الأسد الملك "Lion King"، وهو فيلم ملحمي موسيقي أمريكي صدر في عام 2019، وقصته مبنية على أحداث قصة الأسد "سيمبا"، الذي تم إنتاج أول فيلم له عام 1994 وحمل الاسم نفسه.

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