شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت الحركة السينمائية بـ حريق الغابات الأمريكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت الحركة السينمائية في خلال الأيام القليلة الماضية بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي التهمت الكثير من المباني الحيوية في لوس أنجلوس، وعلى رأسها دور العرض المختلفة، والتي تعتبر كارثة كبيرة في عالم السينما لأنها المدينة تعتبر عاصمة شباك التذاكر رقم 1 في البلاد.

فـ أغلق عدد كبير من دور العرض من بينهم Americana في جلينديل، وAMC Universal City Walk، وAMC Topanga 12، وRegal Sherman Oaks، وiPic Pasadena، وRegal La Canada 8.

بالإضافة إلى كثير من النجوم الذين خسروا منازلهم في قلب حريق الغابات، فـ على سبيل المثال تعرض قصر ميل جيبسون في ماليبو، إلى الاحتراق وذلك بسبب حرائق الغابات في أمريكا، حيث بلغت قيمة القصر 14.5 مليون دولار، وعلق جيبسون على حريق قصره بأنه لم يبقَ منه شيء.

وتسببت حرائق الغابات التى اندلعت فى لوس أنجلوس وما حولها فى احتراق منازل العديد من المشاهير فى الولايات المتحدة من بينهم بيلى كريستال وماندى مور.

ولكن يوجد في باسيفيك باليساديس مسرح Bay التاريخي، والذي تديره وتحجزه Netflix، وذكر موقع السينما على الإنترنت أن مسرح Bay مغلق بسبب الحرائق، وأكد أحدى المصادر أن المكان نجا من الحرائق.

مع أوامر الإخلاء المعمول بها في أجزاء مختلفة من المدينة، بالإضافة إلى تشجيع أولئك الموجودين في المناطق الآمنة على البقاء بعيدًا عن الطرق، فإن المشاعر تجاه الذهاب إلى السينما هذا الأسبوع، وحتى نهاية هذا الأسبوع، لسوق حقق أكثر من 681 مليون دولار العام الماضي، ويمثل حوالي 8٪ من إجمالي شباك التذاكر المحلي، لا تبدو جيدة.

كما تم إلغاء العديد من الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة بسبب الحريق، بما في ذلك العروض الأولى لفيلم Wolf Man من إنتاج Universal، وBetter Man من إنتاج Paramount، وThe Last Showgirl من إنتاج Roadside Attraction، وUnstoppable من إنتاج Amazon MGM.