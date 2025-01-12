شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات غياب عن الساحة.. هل يعود جاستين بيبر من جديد ويستعيد نشاطه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم العالمى جاستين بيبر أن يعود من جديد لعالم الموسيقى والغناء وذلك بعد فترة غياب دامت لأربع سنوات، وهي المدة التي كانت مليئة بالأحداث بالنسبة للنجم الشهير حيث عاني نجم البوب من العديد من مشاكل صحية وهو ما أثر عليه بشكل سلبي وكان السبب الرئيسي في اختفائه عن الساحة لفترة طويلة، حيث أعلن عام 2022 عن إصابته بمتلازمة "Ramsay Hunt Syndrome" التي أصابت الجانب الأيمن من وجهه بالشلل بشكل مؤقت.

أيضًا جاء انفصال جاستين عن مدير أعماله "سكوتر براون" بمثابة خطوة صعبة لبيبر، حيث كان الثنائي يعملان معًا منذ عام 2008، وخطوة الانفصال دمرت خطته الفنية التي أخذت منه وقت طويل ومجهود قوي من بيبر ليتخطاها.

وكانت المفاجأة في يونيو 2024 حيث أعلن براون اعتزاله بشكل نهائي "إدارة الموسيقي" بعد أن أنفصل أيضًا عن عدد كبير من النجوم مثل أريانا جراند وديمي لوفاتو وديفيد جيتا.

ومن الأسباب التي جعلت جاستين بيبر البالغ من العمر (30 عاما) يبتعد عن عالم الموسيقي هو استقباله طفله الأول من زوجته هايلي وهو الأمر الذي خطف كل تركيز النجم الشهير الذي قرر أن يعطي لطفله الأول نسبة كبيرة من الاهتمام والحب.



براون مع اريانا جراند و ديمي لوفاتو



جاستين مع مدير أعماله السابق براون



جاستين و زوجته هايلي



ويخطط جاستن بيبر للعودة إلى صناعة الموسيقى في عام 2025، بعد غياب دام أربع سنوات، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية هو "Justice" الذي أطلقه عام 2021، والذي تضمن عددًا من أهم أغاني "السينجل" التي حققت نجاحًا مذهلاً حول العالم مثل "Peaches" و"Holy"و"Anyone".

وأشارت عدد من التقارير حول عمل جاستين بيبر على عدد من الأعمال الفنية الجديدة ويخطط أيضًا لإقامة جولة غنائية ضخمة معلنين أنه قد يكون بسب احتياجه للمال .