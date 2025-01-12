شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوسترات أبطال "صفحة بيضا" والعرض قريبًا على ON وWatch iT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بوسترات منفردة جديدة لنخبة من أبطال مسلسل "صفحة بيضا" للنجمة حنان مطاوع، تمهيدًا لعرضه خلال قريبًا علي ON وعلي watch It.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوستر خاص بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها في العمل، حيث تم عمل بوسترات لكل من الفنانين ميمى جمال، وأحمد الشامى، وعمر الشناوى، ومها نصار، ونور محمود، وسامى الشيخ، وأحمد ماجد، وحسن العدل.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.



أحمد الشامى



حسن العدل



مها نصار



أحمد ماجد



عمر الشناوى

سامح الشيخ

ياسمينا العبد