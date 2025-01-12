شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ ينشر البوستر الرسمى لـ شخصيته من مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصرى العالمى سامى الشيخ بوستر لـ شخصيته من مسلسل "صفحة بيضا"، الذى يقوم ببطولته أمام النجمة حنان مطاوع، من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، وعلق الشيخ على الصورة قائلا: "صفحة بيضا قريبًا على ONtv & Watchit".



سامى الشيخ

ويقدم سامى الشيخ خلال أحداث مسلسل "صفحة بيضا" شخصية ضابط مباحث يدعى إياد يحقق فى جريمة قتل حسبما كشف الشيخ فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

وكان قد انتهى سامى الشيخ من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويره بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا، على أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميًا، وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وذلك بعد أن لمع اسم سامى الشيخ فى موسم دراما رمضان 2024، بشخصية برزك أميد فى مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.