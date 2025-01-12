شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق ألبوم تامر عاشور قبل طرحه 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر عاشور في ألبومه الحديد "ياه" مع العديد من الشعراء والملحنين حيث مع الشعراء: عليم، أحمد المالكي، ومحمود عبد الله، وحسام سعيد، ومحمود عبد الله، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، أما الملحنين فهم محمدي، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي، ومن الموزعين: إلهامي وأدهم دهيمة، وأحمد إبراهيم، وأحمد أمين، وعمرو الخضري، وأحمد حسام.

ويشهد الألبوم عودة مللعمل من جديد بين عاشور ومدين بعد النجاح الذى حققه الثناني النجم تامر عاشور والملحن مدين فى أغانى سابقة منها "وقت الوداع" و"كرهينى فيكى" و"انت حبيبى" وغيرها، يتعاون سويا فى ألبوم عاشور الجديد فى أغنيتين الأولى بعنوان "الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثانية بعنوان "جم شرفوا" من كلمات أحمد عيسى وتوزيع أمين نبيل.

ويطرح النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" يوم 15 يناير الجارى على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"الدنيا" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام"، ويحمل عددا من المفاجآت.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 185 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

