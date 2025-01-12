شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية خلاف أمل إبراهيم مع فاتن حمامة في ضمير أبلة حكمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد عيد ميلاد الفنانة أمل إبراهيم التي قدمت على مدار مشوارها الفني عددًا من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وفى لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس قالت إنه جمع بينها موقف مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل ضمير أبلة حكمت، حيث كانت ترتدى أمل لبسا معينًا ورفضت فاتن هذا اللبس، وقالت: أنا نجمة العمل أنا اللي أقول تعملي إيه، وصورت يوم واحد، وزعلت منها وقتها، وقررت لم اشاهد أعمالها بعد ذلك، وسامحتها بعد فترة وانتهى الموضوع.

يذكر أن الفنانة أمل إبراهيم اسمها الحقيقى عبلة إبراھیم محجوب، ولدت 12 ینایر عام 1941، وقدمت على مدى تاريخها الفني أدوار راسخة في الأذهان، وكانت لها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية على الرغم من أنها لم تقدم أدوار رئيسية فى أيا من الأعمال التى شاركت فيها.

بدأت الفنانة أمل إبراهيم حیاتھا الفنیة منذ الصغر بعدة أدوار صغیرة في بعض السھرات التلیفزیونية والمسرحیات والمسلسلات، وفي عام 1973شاركت في أحد الأفلام الكوميدية بدور ثانوى، فضلا عن مشاركتها فى فیلم "بدور" لتكون بدایة إنطلاقھا الحقیقیة.

