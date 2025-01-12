شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تغيب عن برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن أنها ألغت خططها مع استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "People"، خاصة ظهورها الإعلامى في خلال الأسبوع المقبل.

وصرح المصدر قائلاً: "من المهم بالنسبة لـ لوبيز التركيز على دعم مجتمع لوس أنجلوس خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

كان من المقرر أن تظهر لوبيز، 55 عامًا، في العديد من العروض في مدينة نيويورك، بما في ذلك برنامج Today، وThe View، وLive with Kelly and Mark وThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

تأتي هذه الأخبار بعد ثلاثة أيام من إلغاء العرض الأول لفيلم لوبيز الجديد Unstoppable في لوس أنجلوس بسبب الحرائق ونشاط الرياح في المدينة.

وذلك بعدما أعلنت جينيفر لوبيز وبن أفليك رسميًا عن طلاقهما بعد مرور ما يقرب من 20 أسبوعًا على تقديمها طلب الطلاق فى 20 أغسطس.

تقدمت لوبيز، 55 عامًا، بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط من حفل جورجيا الذي أقامه الزوجان السابقان في 20 أغسطس 2022، للاحتفال بزفافهما في لاس فيجاس والذي أقيم قبل شهر.

وقد تقدمت لوبيز بدعوى أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا دون محامٍ، طالبة عدم الحصول على دعم زوجي لأي من الطرفين وتقسيم أتعاب المحاماة.