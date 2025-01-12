شكرا لقرائتكم خبر عن من الطفولة للتقدم فى العمر.. على الحجار يغنى "بخاف من عيد ميلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الكبير على الحجار أحدث أغانيه التي تحمل اسم بخاف من عيد ميلادى، ويروى فيها الحجار فكرة التقدم في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب وحتى سن الرُشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: من يوم ما بيقت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عنيا الدنيا لسه وردية ومية ميمة. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين".

الأغنية من فكرة وإنتاج محمد التابعي وكلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وماستر أحمد شعتوت.

وفي سياق متصل يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، حيث يقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياته التى يحبها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك.

وأحيا على الحجار مؤخرا حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.