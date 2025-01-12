شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة فان دام للعالم حول حرائق الغابات تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم العالمي جون كلود فان دام على التعبير عن حزنه الشديد على ضحايا حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية، موجهًا الشكر لرجال ونساء الإنقاذ في فيديو بثه من قارة آسيا، حيث قال: شكرًا لكل النساء والرجال المشاركين في جهود الإنقاذ ممن حرصوا على إنقاذ البشر والحيوانات وحافظوا على الممتلكات العامة والخاصة.

فيديو جون كلود فان دام استطاع أن يصل للعديد من المتابعين حول العالم، من خلال صحفته على الفيس بوك، حيث حقق الفيديو ما يقارب 4 ملايين مشاهدة حول العالم.



أكثر من 3 مليون مشاهدة

وكانت تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد، عدد من القضايا فى مقدمتها حرائق لوس أنجلوس التي لا تزال مشتعلة منذ أيام، وقلق ورعب فى المكسيك بسبب انتشار فيروس HMPV

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن حرائق الغابات التي اندلعت فى جنوب ولاية كاليفورنيا، منذ الأسبوع الماضى وسببت دمارا واسعة بمقاطعة لوس أنجلوس ولا تزال مشتعلة، متوقع أن تكون من بين الكوارث الطبيعية الأعلى تكلفة فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرائق، التي قتلت حتى الآن ما لا يقل عن 16 شخصا، ودمرت أكثر من 12 ألف مبنى منذ يوم الثلاثاء الماضى، أسفرت عن اختفاء أحياء كاملة كانت بها ممتلكات للمشاهير والأثرياء.

وفى حين لا يزال الوقت مبكرا للغاية لإحصاء الخسائر المالية بشكل دقيق، فإن الخسائر حتى الأن من المرجح أن تجعل هذه الحرائق الأكثر تكلفة على الإطلاق فى الولايات المتحدة، وفقا لتقديرات عديدة.

وأشار تقدير أولى من قبلة شركة AccuWeather المختصة بمتابعة الأرصاد الجوية، أن الدمار والخسائر الاقتصادية حتى الآن تتراوح ما بين 135 إلى 150 مليار دولار. وبالمقارنة، فإن الوشركة نفسها كانت قد قدرت الدمار والخسائر الاقتصادية الناجمين عن تحقيق هيلين، الذى عصف بست ولايات فى الجنوب الشرقى فى الخريف الماضى، بما بين 225 إلى 250 مليار دولار.

وقال جواناثان بورتر، خبير الأرصاد الرئيسى بالشركة الخاصة، إن هذا سيكون حريق الغابات الأعلى تكلفة فى تاريخ كاليفورنيا، ومن المرجح جدا أن يكون الأعلى ثمنا فى تاريخ الولايات المتحدة المعاصر بسبب النيران التي حدثت فى مناطق ذات كثافة سكانية حول لوس أنجلوس، والتى يوجد بها عقارات من بين الأعلى قيمة فى الولايات المتحدة كلها.

من ناحية أخرى، قالت شركة التأمين Aon PLC إن حرائق لوس أنجلوس ربما تنتهى على الأرجح كالأكثر تكلفة فى تاريخ الولايات المتحدة، وإن كانت الشركة لم تصدر تقديراً بعد. وكانت الشركة قد صنفت حريق كامب فى باراسيد بكاليفورنيا فى عام 2018 باعتباره الأعلى تكلفة فى التاريخ الأمريكي بمبلغ 12.5 مليار دولار، مع حسابات التضخم. وأسفر حريق كامب عن مقتل 85 شخص وتدمير نحو 11 ألف منزل.