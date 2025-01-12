شكرا لقرائتكم خبر عن "الهنا اللي أنا فيه" يحقق المركز الثاني بعد الدشاش بإيرادات 641 ألف ليلة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الهنا اللى أنا فيه" ليلة أمس السبت، إيرادات بلغت 641 ألف، وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وياسمين رئيس ودينا الشربينى وإخراج خالد مرعى.

وحصد فيلم الدشاش للنجم محمد سعد إيرادات أمس السبت بلغت مليونا و525 ألفا و61 جنيها، خلال 11 يوم منذ طرحه في دور العرض السينمائى.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.