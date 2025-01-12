شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة كريمة مختار.. أم حنون تطلب من ابنها خفض وزنه وتطعمه المحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار التى اشتهرت بدور الأم بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، من أبرزها مسرحية "العيال كبرت" ومسلسل "يتربى فى عزو".



كريمة مختار ومعتز الدمرادش

ومن أبرز المواقف التي تحدث عنها الإعلامى معتز الدمرادش، عن والدته قوله إنه كان يجتمع دائمًا مع أسرته لقراءة القرآن الكريم، مضيفًا: "الحمد لله والدتي أري فيها دائما الطيبة والحنان وجدعنة الست المصرية المضحية، وكانت تجمعنا أنا وإخوتي وتقدم لكل واحد ما يريده".



كريمة مختار و معتز الدمرادش

أما بالنسبة المواقف الكوميدية التي جمعته بوالدته قبل وفاتها، فقال: لما خسيت مكنش عاجبها وتقولى شكلك عيان ولما تخنت تقولى لا كدة مش حلو عشان الشاشة وتقوم فى الغدا تحضرلى محشى.



كريمة مختار و معتز الدمرادش

وأضاف الدمرداش قائلًا: "الله يرحمك ويحسن إليكِ يا ماما كريمة، أنا تأكدت بعد وفاتك إنك مش أمي لوحدي وإن كل المجتمع إخواتي، بشكرها جدًا أنها طولت رقبتي أمام المجتمع، وسابت لي السيرة العطرة".



كريمة مختار و معتز الدمرادش

الفنانة الراحلة كريمة مختار، قدمت بالتليفزيون أعمال كتير من أبرزها مسلسل منها "البخيل وأنا، يتربى فى عزو، وزهرة وأزواجها الخمسة"، وآخرها المرافعة عام 2014.



كريمة مختار مع يحيى الفخرانى بمسلسل يتربى فى عزو

بالإضافة إلى 7 مسرحيات وأول دور لها على المسرح "وصيفة" فى مسرحية الأرض، وأشهرها العيال كبرت عام 1979م، ومن أفلامها "الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص".



كريمة مختار مسرحية العيال كبرت



كريمة مختار وإياد نصار في فيلم ساعة ونص

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة كريمة مختار كان مسلسل "المرافعة" الذى تم عرضه فى عام 2014، من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج عمر الشيخ وشارك فى بطولته باسم ياخور وشيرين رضا ودوللي شاهين ودينا وعدد آخر من الفنانين، أما أخر أعمالها في السينما فيلم "ساعة ونص"، من بطولة فتحي عبد الوهاب، ويسرا اللوزى، ومحمد رمضان، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وأحمد فلوكس، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج حسام الجزار.