شكرا لقرائتكم خبر عن أزواج في حياة ليلى فوزى منهم أنور وجدى فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزي، التى قدمت أعمالاً فنية مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور خلال مشوارها الفنى الملىء بالأعمال، ليلى وقعت فى غرام الفن، ولم تستطع مقاومة هذا العشق، فمثلها مثل الكثير الذين لم يستطيعوا مقاومة سحر السينما، وبالرغم من أن دخولها الفن كان مليئا بالصعاب والدراما فى الكثير من الأحيان، إلا أنها استطاعت خلال مسيرتها الفنية أن تقف أمام عدد كبير من النجوم منهم أنور وجدى وفريد الأطرش وغيرهم .

تزوجت ليلى فوزي ثلاثة مرات، الأولى كانت من المطرب عزيز عثمان، الذي كان يكبرها بـ30 عامًا وكان صديقًا لوالدها، ورغم رفض والدها فإنها صممت على الزواج منه رغبة منها في الهروب من شدة والدها في التعامل معها، خاصة بعد رفضه زواجها من أنور وجدي، لكنها وجدت المعاملة نفسها من عثمان، فأصرت على الطلاق.

كانت زيجتها الثانية من الفنان أنور وجدي، عقب انفصاله عن ليلى مراد، لكن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 9 أشهر، ومرض بعدها "وجدي" ثم رحل عن عالمنا، وكان زواجها للمرة الثالثة من الإذاعي جلال معوض، وظلت معه حتى توفى، ولم تتزوج بعده مرة أخرى.

زواج ليلي فوزي وأنور وجدي لم يدم طويلا بسبب مرضه لكنه أحبها كثيرا، وفي احد اللقاءات مع ليلي في برنامج "خليك بالبيت" مع زاهي وهبي عام 2002، أوضحت أن أنو وجدي تقدم لها وقابل والدها قبل زواجه من ليلي مراد وطلب الزواج منها أكثر من مرة لكن والدها كان يرفضه وعندما أصر وجدي على معرفة سبب رفضه قال والدها له أنه "لعبي" ويخشي على ابنته منه.

وذكرت أنها رفضت العمل معه في فيلم "أمير الانتقام" لهذا السبب لأنها تعرف أنه يحبها لكن والدها يراه لعبي.