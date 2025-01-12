شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يكشف عن كواليس 4 شخصيات من أعماله والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم خالد النبوي عن كواليس 4 شخصيات قدمها خلال مسيرته الفنية، خلال الماستر كلاس المقام ضمن فعاليات اليوم الثانى لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 ويديره الناقد رامي عبد الرازق.

شخصية رام فى فيلم المهاجر

وقال خالد النبوى: "شخصية رام فى فيلم المهاجر كان لازم أفكر فى الشخصية وكيف سوف أقدمها وسمته البراءة وكان عنده حلم ولازم الممثل يقرأ دوره مئات المرات والسيناريو 7 مرات للارتباط بالشخصية وهذا بيخلق روح مع الشخصية فى التصوير ويتشكلها وعى".

على الحلوانى فى فيلم الديلر

أما شخصية على الحلوانى فى فيلم الديلر، قال: "الشخصية كانت مكتوبة فى السيناريو بطريقة حلوة وكان عنده طموح وجريء وعيشت واندمجت على طول، ومشهد الخطاب فى الفيلم اتعلمت روسى لمدة 3 شهور وذهبت إلى أوكرانيا واتكلمت معاهم لتعلم منهم لأن اللغة لها إيقاع".

فيلم المواطن

وقال خالد النبوى عن فيلم المواطن: "كان شغلنى جنب اللغة أن المواطن العربى يظهر أنه شاطر وعنده ذكاء بعد أحداث 11 سبتمبر".

مسرحية كامب ديفيد

وتحدث عن مسرحية كامب ديفيد التى قدمها فى أمريكا: "شخصية زعيم ورئيس يكون لها هيبة وبما أنه رئيس دولة وكان السادات معتز بكرامته جدًا كان لازم أقدمه بطريقة معينة وأن الجمهور الأمريكانى يفهم المسرحية".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.



























