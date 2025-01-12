شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تستأنف تصوير مشاهدها في " حكيم باشا " في المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة دينا فؤاد تصوير مشاهدها في مسلسل " حكيم باشا " داخل احد القصور بالمقطم، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها بديكور منطقة شبرامنت

مسلسل "حكيم باشا "من بطولة مصطفي شعبان ودينا فؤاد وسهر الصايغ ورياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار، والمقرر عرضه رمضان 2025.

المسلسل المنتظر عرضه في رمضان القادم يجمع دينا فؤاد ومصطفى شعبان بعد 15 عاما من آخر عمل درامي جمع بينهما، وهو مسلسل" العار" .

وتقدم دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا" دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن أدوارها السابقة، خاصة وأن العمل يدور فى إطار درامى صعيدى، وتظهر دينا تبعا لسياق الأحداث بشخصية ذات طابع خاص، تتسم بالتحدي والعمق.

وأعربت دينا فؤاد فى تصريحات لها عن سعادتها بالتعاون مع النجم الكبير مصطفى شعبان، مؤكدة أنها متحمسة للغاية لهذا العمل، وأنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للشخصية التي تقدمها، متمنية أن يحظى العمل باستحسان الجمهور في رمضان 2025.

ويعد هذا الدور خطوة جديدة في مشوار دينا فؤاد الفني، حيث تسعى دائما لتقديم شخصية فنية تختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها في السنوات الأخيرة.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان، قد أكد أن مسلسل "حكيم باشا" هو مسلسل صعيدي ولأول مرة يقدم عمل صعيدي وتحدي كبير بالنسبة له، قائلا: "كنت خايف في الاول من التجربة وبعدين بقيت مستمتع بالحالة وأتمنى مجهودها يلاقي قبول عند الناس".



مصطفى شعبان

وأوضح مصطفى شعبان، خلال سهرة خاصة مع الاعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، أن الدراما الصعيدية صعبة جدا وفي تاريخ الدراما هناك أعمال كثيرة صعيدي ولكن لم تخلد كلها، مضيفا: "مش كل أعمال الصعيد اللي اتعملت كلها نورت وعدد محدود اللي نور مع الناس وهي صعبة من بداية كتابتها والموضوع اللى نتكلم فيه".

واستكمل: "الصعيد فيه مجتمع وصراع عائلات ومليان أحداث وشخصيات وده اللي صعب فيه مش محصور في قصة أو اثنين فقط واتقان اللهجة الصعيدي صعبة جدا، وأنا من الجمهور والشارع والصعيدي مخليني حاسس كأني أول مرة بمثل".