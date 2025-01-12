شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي: ريدلي سكوت رقيق في علاقته بالممثل وأميل أكثر لتجاربي مع يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم الكبير خالد النبوي عن كواليس مسيرته الفنية وتعاونه مع كبار المخرجين خلال مشواره، أبرزهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وريدلي سكوت.

وقال خالد النبوي خلال الماستر كلاس المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 ويديره الناقد رامي عبد الرازق: "ريدلي سكوت بيخلي الناس تشتغل وبعدها يقول يلا ندور على الإيقاع، وبيحب يوجه الممثلين وكان بيقول في كل مشهد لو أنا مكانك كنت هعمل كذا، بيقترح علينا، وكان رقيق في علاقته بالممثل".

وتابع عن بدايات أعماله الفنية صلاح أبو سيف كان رزقي في المعهد، ويوسف شاهين كان بيحضر مسرحية بنعملها وشافني، قال أنا عايز أشوفه، وشافني فعلاً وعزمته على كل العروض اللي عملتها وكان بيجي".

وذكر: وقتها كان بيعمل القاهرة منورة بأهلها فيلم قصير قالي هناخدك تعمل دور، وروحت، ولما جه فيلم المهاجر كان أتعرض ليا مسلسل بوابة الحلواني، وبقى عندي فيلمين غيره وماضي عقد واحد منهم، ولكن وقتها لغينا العقد عشان أمثل مع يوسف شاهين"، مشيرًا إلى أنه يميل أكثر إلى يوسف شاهين وتجربته لأنه يستمتع بشكل كبير معه، ويوسف شاهين بيبقى عايز كل مشهد كأنه لوحة".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.