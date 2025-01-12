شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لها فيلم "الدشاش" وتنتظر فيلمين.. انتعاشة فنية لـ زينة في السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة زينة خلال الفترة الأخيرة حالة انتعاشة فنية قوية حيث يعرض لها حاليًا فيلم "الدشاش" الفيلم يجمعها مع الفنان محمد سعد، وكل من باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ورشوان توفيق، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتنتظر عرض فيلمين آخرين.



الدشاش

وانتهت مؤخرًا زينة من تصوير فيلم "بنات الباشا" الذي تتعاون فيه مع المخرج ماندو العدل، فيلم بنات الباشا مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل إجتماعى، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت وعدد آخر من الفنانين.

تتناول الكاتبة نورا ناجى فى رواية "بنات الباشا" قصص النساء اللاتى فقدن الأمل والرغبة فى الحياة، وكما صرحت نورا فإن الرواية تطرح ثمة تساؤلات: ماذا لو كان هناك فتاة ترصد هذه الحكايات، وتحاول أن تمنح صاحباتها الأمل والحق فى الحياة؟ وماذا سيحدث لو تغيرت نهايات القصص واستطاعت هذه الفتاة أن تهزم الحزن والمرض والإحباط والخوف لديهن حتى لو كان فى هذا نهايتها هى؟.

كما تنتظر زينة أيضًا عرض فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي كان من المفترض طرحه قبل عامين، لكنه واجه تأجيلات إنتاجية، ولم ينته فريق عمل المسلسل منه إلا مؤخرًا.