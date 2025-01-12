شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يستكمل نجاحاته الدرامية مع منصة Watch it من زينهم لـ الشرنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم أحمد داود نجاحاته في الدراما التليفزيونية خلال موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "الشرنقة" المكون من 15 حلقة، وهو أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية.

ويبدو أن النجم أحمد داود قرر أن يستكمل نجاحاته مع منصة Watch it، حيث كان آخر أعماله التي قدمها وحققت نجاحًا كبيرًا هو مسلسل "زينهم" الذى عرض منذ 6 أشهر تقريبًا، والذى عرض على منصة Watch it إضافة إلى عرضه على قناة ON وقتها.

مسلسل الشرنقة تدور قصته حول "حازم إبراهيم" محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، يجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا مظلمة حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، ما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل، ويقوده إلى رحلة مليئة بالغموض والصراع من أجل البقاء واكتشاف الذات.

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار النجم أحمد داود، منهم، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.