شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلماني يؤدي واجب العزاء في الإعلامية الراحلة ليلى رستم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على تقديم واجب العزاء في الإعلامية الكبيرة الراحلة ليلى رستم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، فيما حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر سابقا لتقديم واجب العزاء.



أحمد المسلمانى يقدم واجب العزاء فى ليلى رستم



أحمد المسلمانى



الدكتور أحمد نظيف يقدم واجب العزاء



الدكتور أحمد نظيف



المسلمانى فى عزاء ليلى رستم

ليلى رستم تعد واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصرى، وعمها الفنان زكي رستم الذى منعها من التمثيل بعدما شاهدها تمثل فى مسرحية بالجامعة الأمريكية أثناء دراستها، ورشحت للعمل بالتليفزيون قبل بدء بثه الرسمى عام 1960.

بدأت مشوارها المهني في الإذاعة كمذيعة ربط في البرنامج الأوروبي وفي 1960 انتقلت للعمل في التليفزيون المصري "ماسبيرو" بعد افتتاحه وأصبحت من الجيل الأول للمذيعات في التليفزيون المصري مع سلوى حجازي، وأماني ناشد، وتماضر توفيق، وظلت سبع سنوات قارئة للنشرة الفرنسية.

استضافت ليلي رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

لها شقيق طيار يدعى نبيل رستم توفى عام 1963 فى حادث سقوط الطائرة التى كان يعمل عليها أثناء طيرانها فوق مومباى، فى المحيط الهندى وموت جميع ركابها.

تزوجت ليلي رستم من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه، عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.

المسلمانى وسهير شلبى



صفاء أبو السعود تقدم واجب العزاء فى ليلى رستم