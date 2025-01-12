شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحفيان عن "فتوى": فخور بالفيلم والثقافة القاطرة الأولى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ14 اليوم، فيلم فتوى للنجم التونسي الكبير أحمد الحفيان، وذلك بعد تكريمه خلال حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم أول أمس بمعبد الأقصر.

وبعد عرض الفيلم، أعرب أحمد الحفيان عن فخره بالمشاركة به خاصة أنه مقدم للمواطنين بشكل أكبر، مشيرًا أنه تم تصويره عام 2013 وكانت تونس في ذلك الوقت من أكبر الدول المصدرة للإرهاب".

وتابع: "الإرهاب مسألة مفتعلة، عندما تكون المجتمعات في طريق تقدمها، فالإرهاب تعطيل لأي فعل تنموي اجتماعي أو ثقافي، والثقافة هي القاطرة الأولى للتمنية والنهضة الاجتماعية والثقافية".

وحرص أحمد الحفيان قبل عرض الفيلم من توجيه التحية إلى جمهور الفيلم، معبرًا عن سعادته البالغة بتكريمه وعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان، وأشار أن الفيلم حصد العديد من الجوائز، كما نال عنه عدد من الجوائز على أدائه به، قائلا: "سعيد بوجودي في المهرجان وتلقي هذا التكريم الكبير".

كما وجه رسالة إلى جمهور الفيلم من الشباب والمراهقين، أن ينتبهوا جيدًا لأن سن الشباب من الممكن أن يكون في فترات ما سن للانحراف، لافتًا إلى أن السينما والأفلام أنقذته في وقت ما في شبابه من الانحراف.

وذكر الحفيان خلال كلمته: "يهمني أكثر أننا صنعنا هذا الفيلم للشباب والعنوان فتوى ولكن الفكرة لوعة الوالدين في فقد ابنهم من خطر دائما وهو خطر الإرهاب"، مضيفًا: "فيه أحاسيس قوية إن شاء الله تتمتعوا بيه".

فتوى هو فيلم روائي طويل إنتاج 2018، بطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، سارة حناشي، رمزي عزيز، محمد ساسي، إخراج محمود بن محمود، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يدعى يعيش في فرنسا، ويعود إلى تونس بعد علمه بوفاة ابنه في حادث دراجة نارية، لكنه يكتشف أنه ابنه نشط مع جماعة متشددة، ويقوده ذلك للشك في ملابسات وفاته.



ندوة تكريم الفنان أحمد الحفيان



أحمد الحفيان