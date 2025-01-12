شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات من أغاني بليغ وعبد الوهاب على معهد الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد 12 يناير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من عيون الطرب لكبار المؤلفين منها شوفت بعينى لـ منير مراد، الحلوة داير شباكها - غلطة واحدة لـ محمد الموجى ، مالى لـ بليغ حمدى ، اللى يهواك أهواه - جانى اللى بحبه لـ محمد فوزى ، يا رايحين الغورية - أسمر يا أسمرانى لـ كمال الطويل، وحياتك ياحبيبي - يا مسهرنى لـ سيد مكاوى، على فكرة إزيهم لـ أمين عبد الحميد ، يا دنيا ياغرامى - ردى عليا لـ محمد عبد الوهاب ، موشح صحت وجداً لـ سيد درويش ودور أصل الغرام نظرة لـ محمد عثمان ، موسيقى الأمل لـ زكريا أحمد وغيرها.. أداء " أحمد الوزيرى، أحمد صبرى، محمد شوقى، رضوى سعيد، أسماء كمال، محى صلاح، نادين العمروسى، أحمد سرور .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.