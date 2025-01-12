شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد القادر بمهرجان الأقصر: نور الشريف كان هيخرج أغنية لعلي الحجار والان مع تفاصيل الخبر

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 ندوة لمناقشة كتاب "نور الشريف قراءة في مشوار الأستاذ" تأليف جمال عبد القادر، وأدارت الندوة الناقدة الفنية فايزة هنداوي.

وقال جمال عبد القادر خلال الندوة إن نور الشريف كان دؤوبًا على العمل وفي حالة قراءة وشغل لم يتوقف حتى رحيله، متابعا أنه كان عاشقا للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وإصراره على تقديم أعماله من روايات نجيب محفوظ.

وتابع أنه على الرغم من نجاحه الكبير كممثل إلا أن تجربته الإخراجية أضعف كثيرا، موضحًا: "كان ينقصه العامل الإبداعى وكان لا يمكن أكتب أن التجربة ناجحة و هى غير ذلك".

كما أشار أن نور الشريف كان يريد إخراج فيديو كليب لعلى الحجار "أغنية قلب الليل"، وكان دائمًا يحب تجربة كل ما هو جديد".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.