شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تستأنف تصوير مسلسلها "حسبة عمرى" بالحوامدية بعد عودتها من العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمرى" الذي تخوض به الماراثون الرمضانى في 2025، في أحد الفيلات بطريق الحوامدية على ضفاف النيل، حيث جمعت المشاهد في هذا اللوكيشن بينها وبين النجم عمرو عبد الجليل والفنان على الطيب والفنانة نادين ومطرب المهرجانات عمر كروان والموزع الموسيقى رامى المصرى الذى يشارك بعدد من الأغانى فى المسلسل.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

عمرو عبد الجليل ورامى المصرى وحسين محمد

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.