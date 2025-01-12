شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية مروان موسى وإسلام كابونجا فى مزيكا صالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت القناة الرسمية لبرنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يذاع عبر فضائية CBC يوم الثلاثاء من كل أسبوع، أغنية مطربى الراب مروان موسي وإسلام كابونجا والتي حملت اسم "مع السلامة" والتي أنتجها الثنائي في الحلقة الأخيرة، وجاءت كلمات الأغنية كالأتي:

ايه ده مالك؟ يا باربي

اهدي ، روقي ، اوعي

بصي ف عيني ، توهي

و انا من بدري مخبي كروتي

مستني اللحظة الصح

خد الكلام موزون

انا غير مسئول

لفتي مبروم على مبروم

الوقت بيجري بيننا فوق

طريق طويل عشان أسوق

بيقولوا الحلو طعمه حلو

و أنا حقي برضو إني أدوق

قفِلت الصفقة انا الإدارة

دكتور مزيكا و دي إستشارة

انا بيعت كل اللي باعوني

إكمنني شاطر في التجارة

انا كدا

وضعي سامحلي ب كدا

علشان كدا بعمل كدا

و انت و غيرك بتحاولوا اوي

تكونوا كدا

كدا كدا

الصح نعمله كدا كدا

ماتفقناش يالا على كدا

بس لو هتكملوا كدا

انا هعملكوا كدا و كدا

بيبي ماتقوليش كرفت انا اللي سيبت

ماترسميش عليا و انتي Left

كفايه تضييع وقت من دلوقت

انتي إترميتي ف خانة الدريفت

و انا كل مره أسيب مابتنسينيش

فكيتي البلوك و قولتي ماتكلمنيش

فكك من الشغل دا و ماتمثليش

لو كنتي عايزه تمشي كنتي مشيتي

انا كدا

وضعي سامحلي ب كدا

علشان كدا بعمل كدا

و انت و غيرك بتحاولوا اوي

تكونوا كدا

كدا كدا

الصح نعمله كدا كدا

ماتفقناش يالا على كدا

بس لو هتكملوا كدا

انا هعملكوا كدا و كدا

————

و انا اللي كنت فاكر

بس طلعت غلطان

قالولي خليك فاكك

قومت طالع ع الحيطان

فاكك ياه مش حاططكوا ف دماغي

جامد ياه و مفيش مني تاني

كارف ياه انتوا مش ف حساباتي

عايش ملك و مفيش ف انبساطي

إلزم الصمت حط مكياچ

انا عمك دهب أنط ف الكاش

اللي نفسه فيا بيتي مايتوِهش

اخر الشارع ف الوش

كسر

لحد ما الحكم يصفر

حقودي قلبك اصفر

بيحبوني و انا اكتر

ماشي ب سلاسه

دايس على الاخصام شايفهم اطفال

لما أبدأ غلاسه

بيقولولي خلاص فوتها المرادي

بدأ الكلام ب ندب

ع اللي عملوا تنانين

انا Ready لأي حرب

بس هما متلبشين

نفسي فيهم من زمان

ياه لو اخد فرصه بس

الكبير فيهم جبان

قدامي مش طالعله حِس

بضرب صابت او صابت هع

فرقة قصادي و اتصابت هع

ماله؟ ماله؟ مش ظابت

ماله؟ مش ظابت ، ماله؟ مش ظابت

بضرب صابت او صابت هع

فرقة قصادي و اتصابت هع

ماله؟ ماله؟ مش ظابت

ماله؟ مش ظابت ، ماله؟ مش ظابت

بضرب صابت او صابت هع

فرقة قصادي و اتصابت هع

ماله؟ ماله؟ مش ظابت

ماله؟ مش ظابت ، ماله؟ مش ظابت

———

هو انتي حبيتي؟

و قولتي انك انتي اللي لازم تكوني شريكة حياتي

طب ليه مشيتي؟ ، ياريتك ما جيتي

برا حياتي انا مش عايز اشوفك ياريت من الساعه دي

و انتي ف لحظة اختفيتي

سيبتيني ف الضلمه إتعميت بعد ما شوفت الدنيا ب عينيكي

كنت ساند عليكي … ومشيتي

ومشيتي … ياريتك ما جيتي

مع السلامة ، مع السلامة