شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مروان حامد عن تكريمه في يوم الثقافة المصري: أشعر بالفخر الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج مروان حامد، على توجيه الشكر للدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، على تكريمه ضمن احتفالية يوم الثقافة المصري، حيث نشر صورة تجمعه من التكريم عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "أتوجه بخالص الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وأشعر بالفخر الشديد لتكريمي في احتفالية يوم الثقافة المصري إلى جانب مجموعة من القامات الكبيرة من المبدعين والفنانين".



المخرج مروان حامد مع وزير الثقافة

وتضمنت احتفالية يوم الثقافة المصرية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: "الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني".

كما شهدت الاحتفالية تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ممن أثروا الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، إلى جانب تكريم أسماء رموز رحلت خلال العام.

وشملت المجالات التى تمثلها لجان المجلس: الفنون التشكيلية، العمارة، الموسيقى، المسرح، السينما، الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، الترجمة، ثقافة الطفل، وكذلك مجالات التاريخ، الجغرافيا، الآثار، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، الفلسفة، القانون، الملكية الفكرية، الكتاب والنشر، الإعلام، الثقافة الرقمية، وثقافة الشباب.