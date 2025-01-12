محمد رمضان يتحدى جمهوره: “هل أنتم جاهزون لباريس؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق النجم محمد رمضان جمهوره لحفله المقبل في باريس الذي يقام 18 من كانون الثاني/يناير الجاري، ونشر بوستر الحفل على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”وعلق : “هل أنتم جاهزون لباريس؟”

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قِبل جمهوره، حيث انهالت عليه التعليقات من قِبل محبيه متمنين له التوفيق والنجاح ومزيد من العالمية.

وظهر رمضان على صورة بوستر الحفل برفقة الدي جي العالمي “شون توماس”، والذي اعتبره البعض خطوة مهمة تعكس طموح رمضان نحو العالمية .

ويُعد هذا التعاون الثاني بين “رمضان” و”توماس” بعد مشاركة الأول الأخير حفلته الأخيرة في مصر .

يُذكر أن “رمضان” قد طرح مؤخراً أغنية “أنا البلد” التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وعلى الصعيد السينمائي يقوم حالياً بتصوير فيلمه الجديد “أسد” ويشاركه البطولة ماجد الكدواني وأحمد مالك وعلى قاسم ورزان جمال بجانب عدد من الفنانين السودانيين الذين يتعاون معهم لأول مرة.