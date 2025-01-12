آسر ياسين يحتفي بوالدته: “مصدر إلهام لنا جميعًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم آسر ياسين، عن إصدار أولى حلقات بودكاست “بيت نوني”، الذي تقدمه والدته، معرباً عن فخره بها.

ونشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، صورة لوالدته، وكتب رسالة تملؤها مشاعر الحب والتقدير:”أمي الحبيبة أطلقت أول حلقة من بودكاستها “في بيت نوني”هذه اللحظة ليست فقط حلما يتحقق لها، بل هي مصدر إلهام لنا جميعًا، استمعوا إلى كلماتها الدافئة وتجربتها الغنية التي ستلمس قلوبكم”.

اختتم كلمته:”فخور بكِ دايماً يا أمي..لينك الحلقة في البايو عندي”.

جدير بالذكر أن “أسر ياسين”، يخوض دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل “الحب كله”، والعمل مكون من 15 حلقة ويشاركه البطولة مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي ، ومن إخراج تامر محسن.