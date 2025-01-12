طقوس يسرا قبل التصوير.. ماذا كشفت مخرجة مسلسلها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المخرجة شيرين عادل عن أسرار وطقوس النجمة الكبيرة يسرا قبل تصوير أي عمل فني.

وقالت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “بالخط العريض” على قناة الحياة، أن علاقتها بيسرا بدأت في كواليس مسلسل “أين قلبي”، حيث كانت مونتيرة هواء في هذا العمل، وكانت تضبط معها مشاهدها قبل التصوير ومواعيد قطع المشاهد وهو ما أفادها في حياتها العملية بشكل كبير.

وعن ذكريات تعاونها مع الفنانة يسرا في مسلسل “أين قلبي” عام 2002، قالت: “هي من الناس اللي بتحب تيجي الصبح تعمل بخور، لازم نبخر البلاتوه ونقعد نقرأ قرآن. “

أضافت : “كانت كل فترة تجيب لنا أكل، تعمل عزومة كبيرة جدا تجيب أكل من البيت ونقعد كلنا ناكل مع بعض، كانت بتعمل جو حلو أوي في البلاتوه.”

كما تحدثت عن الفنان الراحل خالد صالح قائلة: “كان تلقائيا وموهبة لن تتكرر، و كان يسلم على كل عمال البلاتوه بالأحضان قبل الشروع في التصوير.”