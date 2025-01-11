أبرز المعلومات عن المسلسل الكوري المُنتظر Newtopia للنجمة الكورية جيسو

قصة وأحداث المسلسل الكوري "Newtopia"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - ينتظر عدد كبير من مُحبيموعد عرض المسلسل الكوري الجديدوالذي من المُنتظر أن يبدأ عرضه في فبراير المُقبل، ويأتي من بطولة الفنانة الكورية جيسو Jisoo عضو فرقة "بلاك بينك BLACKPINK" الغنائية.تدور أحداث المسلسل الكوريفي إطار من الرومانسية والتشويق، حول شخصية "لي جاي يون"، والذي يُجسد شخصيته الممثل الكوري بارك جونغ مين، وهو جندي التحق بالجيش إلا أنه يشعر بالقلق بشأن مستقبله، ولديه صديقة تُدعى "كانغ يونغ جو" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة الكورية كم جيسو، وبسبب مظهرها الجميل أطلق عليها لقب "إله قسم الهندسة" خلال أيام دراستها الجامعية، وتعمل موظفة مبتدئة في إحدى الشركات.وفي أحد الأيام، ينتشر فيروس غير معروف فجأة في البلاد، ويجعل هذا الفيروس الأشخاص يتحولون إلى زومبي، مما يجعل لي جاي يون وصديقته كانج يونج جو يقتربان من بعضهما البعض في منطقة وسط مدينة سيول التي أصبحت خطيرة بعد انتشار الفيروس ومُغطاة بالزومبي.

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فريق عمل مسلسل "Newtopia"

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وتأتي أحداث مسلسل "Newtopia" مستوحاة من إحدى روايات هان سانجوون، ومن إخراج يون سونغ هيون، والذي كان قد قدم من قبل فيلم "Time to Hunt" عام 2020 وتم عرضه على "نتفليكس".ويُشارك ببطولة المسلسل كم جيسو عضو فرقة "BLACKPINK" الغنائية، بارك جونغ مين، إيم سونغ جاي، هونغ سيو هي، تانغ جونسانغ، والعديد من نجوم كوريا الجنوبية.يُذكر أن النجمة الكوريةكانت قد شاركت بالتمثيل في عدد من المسلسلات الكورية، ومن أبرزها مسلسل "Arthdal Chronicles"، والذي تم عرضه عام 2019 ومسلسل "Snowdrop".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».