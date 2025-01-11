رد فعل أحمد فتحي بعد اعتزام أسرة شكري سرحان تقديم شكوى ضده

أحمد فتحي: لا تعليق

غضب أسرة شكري سرحان

بداية الأزمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اعتزام أسرة الفنان الراحل، تقديم شكوى ضد الثنائي عمر متولي وأحمد فتحي، في نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان، على خلفية تصريحاتهما في البرنامج الساخر "ليك لوك".وتواصلت "الخليج 365" مع الفنان أحمد فتحي، للتعليق على تلك الأزمة المُثارة، وغضب أسرة شكري سرحان، إلا أنه رفض التعليق على الأمر في ذلك الوقت الراهن، قائلاً: "لا تعليق"، إذ ربما يكون ذلك لأن الموضوع تصاعد بوتيرة سريعة وبشكلٍ مفاجئ.كان، المتحدث الإعلامي باسم أسرة، قد أصدر بياناً صحفياً، أشارت فيه إلى أنّ الفنان الراحل خريج الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية، واجتاز اختبار القبول من أساتذة أسسوا لعلم وفن الأداء التمثيلي ووقف أمام زكي طليمات وجورج أبيض ويوسف وهبي، وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة، كما أُسندت إليه بطولات سينمائية عندما كان في عمر العشرين، منها فيلم "ابن النيل" الذي يُعد واحداً من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وتبعه بأفلام "الزوجة الثانية"، و"قنديل أم هاشم"، و"اللص والكلاب" ولم يتجاوز عمره الثلاثين، وكان فتى الشاشة الأول بلا منازع لحصده أعلى الإيرادات.وأشار البيان، إلى أنّ "شكري سرحان اًُختير كأفضل ممثل في تاريخ السينما المصرية فى استفتاء مئويتها بمشاركة مائة ناقد فني جميعهم قامات يعرفون قواعد النقد ويدرسونه في أكاديميات الفنون، فقد حصل على نصيب الأسد برصيد 16 فيلماً معظمها بطولة مطلقة، كما أنه تلقى عروضاً للمشاركة في عدة أفلام عالمية، إلا أنه رفضها لتمسكه بأسرته الصغيرة وحرصه على تربية ولديه الصغيرين وقتها يحيى وصلاح، تربية شرقية إسلامية، خوفاً من الحياة في أوروبا، ولأنه كان يتخذ الفن رسالة، ولم يسعَ للتربح واكتناز الأموال"، مؤكداً أنه سيُجرى تقديم شكوى في نقابة المهن التمثيلية، ضد عمر متولي وأحمد فتحي، صباح غد الأحد.يمكنك قراءة: رمضان 2025: غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسسل شباب امرأةوتعود الأزمة، إلى حديث الفنان، في برنامجه الساخر "ليك لوك" الذي يُعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن الفنان شكري سرحان، وقت استضافته الفنان أحمد فتحي، قبل نحو 9 أشهر، حيث طرح "عمر" سؤالاً بقوله: "مين تحسه في تاريخ السينما المصرية نجح أوي بس بنسبة كبيرة مش بموهبته لكن ببركة ربنا"، ليرد عليه أحمد فتحي، قائلاً: "معظم جانات السينما المصرية" إلا أنّ "عمر" رأى أنّ شكري سرحان اكتسب نجومية رغم محدودية الموهبة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».