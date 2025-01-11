بعد انتشار العديد من التكهنات.. كيليان مورفي لن يُشارك في فيلم ‎28 years Later

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - من المُنتظر أن يتم عرض فيلم 28years Later بشهر يونيو القادم، وهو فيلم رعب قادم من إنتاج وإخراج داني بويل وتأليف أليكس جارلاند، ويعد الفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام 28Days Later وكان تم عرض الجزءين منه في أعوام 2002، 2008.

عدم مُشاركة كيليان مورفي بـ"28years Later"

وعلى الرغم من مُشاركة النجم كيليان مورفي Cillian Murphy في الأجزاء الأولى من الفيلم إلا أنه لم يُشارك بالتمثيل في فيلم "28years Later" وتنتهي مُشاركته كمُنتج تنفيذي للفيلم، وكان قد أكد مُنتج الفيلم بأن كيليان مورفي لن يظهر في الجزء الجديد من الفيلم والذي من المُنتظر عرضه في 20 يونيو المُقبل، موضحاً بأنه يتمنى مُشاركته في الأجزاء القادمة من الفيلم، وفقاً لـ"deadline".

وكان النجم كيليان مورفي كان قد جسد دور البطولة في فيلم الرعب 28Days Later عام 2002 من خلال شخصية "جيم" والذي يستيقظ من غيبوبة ليجد أن "فيروس الغضب" قد دمر لندن.



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قصة وأبطال فيلم "28years Later"

وتدور أحداث الفيلم حينما يتم انتشار فيروس يُثير الغضب بعد تسربه من مصنع للأسلحة البيولوجية، ويسرد الفيلم ما تتعرض له مجموعة من الناجين المعزولين في جزيرة شديدة الحراسة في بريطانيا بعد انتشار الفيروس، ونجحوا في أن يتمكنوا من إيجاد طريقة للعيش بين المصابين، وتستمر أحداث الفيلم حينما يبدأ بطل الفيلم في خوض مُهمة ليكتشف من خلالها العديد من الأهوال التي أدت إلى تحور الفيروس وانتشاره بين المُصابين والناجين.

ويأتي فيلم "28years Later" من بطولة عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم جودي كومر، آرون تايلور جونسون والذين يُجسدون شخصيات الناجين من انتشار الفيروس ويحاولون البقاء على قيد الحياة.

يُذكر أن في ديسمبر الماضي كان قد تم طرح الإعلان الدعائي لفيلم "28years Later" تمهيداً لعرضه، وقد لاقى الإعلان ردود فعل واسعة من الجمهور حول العالم والذين ينتظرون مُشاهدة الجزء الجديد من الفيلم.



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