جدة كليب جديد للمطرب السعودي محمد المشعل بتوقيع المخرجة بتول عرفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - انتهت المخرجة المصرية بتول عرفة من وضع اللمسات النهائية على كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل، حيث قامت بتسليم النسخة الماستر من الكليب للشركة المنتجة لتعرض خلال الأيام القليلة المقبلة. المنتج فهد الزاهد: حريص على أن يخرج الكليب بمستوى راقٍ ومن جانبه قال المنتج فهد الزاهد، إن أغنية "جدة" لها مكانة كبيرة لديه، وأنه يوليها اهتماماً خاصاً لأنها مدينته ولها مكانة عريقة وخصوصية منذ فجر التاريخ، وتتعلق بها قلوب الكثير من المسلمين حول العالم، وأنه حريص على أن يخرج الكليب بمستوى راقٍ ويليق بمكانة المدينة في قلبه، ويعكس جزءاً كبيراً من إحساسه بالمدينة وشوارعها التي تأثر بها وسكنت وجدانه منذ طفولته، ولا تزال تحتل مكانة كبيرة داخله. بتول عرفة: سعيدة بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد والمطرب محمد المشعل فيما قالت المخرجة بتول عرفة إنها سعيدة بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد والمطرب محمد المشعل في أغنية "جدة"، وأنها صورت الكليب على مدار 48 ساعة في جدة البلد منطقة جدة القديمة، وكورنيش البحر والمارينا الجديدة وأشهر شوارع وميادين جدة.

وأضافت المخرجة بتول عرفة أن الأغنية من كلمات محب جدة وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس، وعبرت بتول عرفة عن سعادتها بنتيجة الكليب والنسخة النهائية من العمل، حيث اجتمعت مع الفنان محمد المشعل والمنتج فهد زاهد في دبي لمشاهدة نسخة فيديو كليب أغنية "جدة"، وأبدى الزاهد إعجابه بالكليب ووصفه بالرائع ويستحق تقييم 11من 10، معتبراً الكليب من أكثر إنتاجات شركة لايف ستايلز ستوديوز تميزاً.



قد يعجبك: توبا بويوكستون تتجول في شوارع جدة التاريخية وتتغزل بالمباني الأثرية آخر أعمال بتول عرفة الإخراجية قدمت المخرجة بتول عرفة مع بداية عام 2025، عدداً من الكليبات منها كليب "متشرحش" للمطربة سيرا وكليب المطربة شذى حسون، "قلبي اختارك"، وكليب جدة هو ثالث أعمالها في العام الجديد.

وقدمت بتول عرفة على مدار مشوارها في تقديم الكليبات ما يقارب 150 كليباً غنائياً، حيث تعاونت مع العديد من النجوم والنجمات منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة ومصطفى قمر وخالد سليم ومحمد نور.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».