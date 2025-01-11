بخفة دمها المعتادة.. شيماء سيف تكشف سراً عن يسرا وحمدي المرغني

شيماء سيف تتحدث عن يسرا وحمدي المرغني

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 10:23 مساءً - كشفت الفنانةبطريقة كوميدية وبخفة دمها المعتاد، عن أسرار لأول مرة عن النجمة، كما وجهت له نصيحة.حلت النجمة شيماء سيف ضيفةً على برنامج "في البوكس 2"، وخلال الحلقة طُلب منها الكشف عن شيء أو سر لا أحد يعرفه عنوالنجمة، حيث قالت: "حمدي شبهنا كلنا، بس هو بيحاول دائماً أن يكون برند، فبنحاول نساعده أنه يقلل الموضوع دا، وبقول له مش دا إللي بيبان على الوجه، كلنا فئائتنا مش برند، سيب بقى البرند لناسه إللي هما مي عمر، درة، ياسمين صبري، إحنا يا بني مش منهم ولا هنكون منهم".كما كشفت أيضاً سراً عن يسرا، حيث قالت: "في اللوكيشن أنا بحاول أتعلم منها طريقة التعامل مع زوجي، مثلاً أحيانا بنكون بنصور عمل، وحصل أي شيء غلط سواء الحلقة سيئة أو الأوردر اضرب، وطبعاً كل الناس بتبقى غاضبة وهي طبعاً أكثر شخص لأنها بطلة العمل".وأكملت: "أنا بكون جالسة معها وخائفين ومتوترين، وفجأة يتصل عليّ زوجي كارتر، فأقوم بالرد عليه بطريقة غاضبة وأخبره بأني متوترة وأقول له "هكلمك في وقت تاني لأن الدنيا مش متضبطة وأنا قاعدة مع يسرا بحاول أهديها"، أما يسرا عندما يتصل بها زوجها خالد، فيكون ردها: "أيوا يا حبيبي .. فطرت .. أنا بحبك أوي .. هخلص وأروح على طول".وتابعت: "تحول فظيع بيحصل مع يسرا، دي فنانة قديرة أنا جمبها كومبارس في اللي هي بتعمله دا".

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آخر مشاركات شيماء سيف الفنية

يُذكر أنشاركت مؤخراً في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، بطولة أحمد عز، يسرا، سيد رجب، مصطفى غريب، وهي من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.تدور أحداث مسرحية "ملك والشاطر" في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن؛ بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها ويجعلها تنام طوال العام، وتستيقظ يوماً واحداً فقط، ويمر الشاطر حسن خلال مغامراته بالعديد من الأراضي والجُزر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».