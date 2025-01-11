ابنة محمد رحيم تتحدث عن وفاة والدها وموقف تامر حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت ماس، ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، عن الدور الكبير الذي لعبه النجم تامر حسني في دعمها بعد وفاة والدها، مؤكدة أنه كان أول من وقف بجانبها في هذه المحنة، وأصرّ على إبراز موهبتها الفنية وتكريم والدها بطريقة مؤثرة.

وقالت ماس خلال ظهورها في برنامج “قعدة ستات”: “تامر حسني هو اللي شجعني إني أطلع على المسرح في حفل تكريم بابي، وطلب إضافة صوت والدي في نهاية الأغنية اللي غنيتها. كان موقفًا مش بس إنساني، لكنه كان دليل على تقديره الكبير لبابي وللعمل اللي جمعهم.”

وتحدثت ماس عن تفاصيل اللحظة الصعبة التي علمت فيها بوفاة والدها، مشيرة إلى الصدمة التي عاشتها بسبب رحيله المفاجئ: “أنا وبابي كنا قريبين جدًا. كل يوم فيه مكالمات ما بينا، ولو اتأخر عن الرد كنت بقلق عليه. في يوم ما رديش عليا، رحت شوفته وللأسف اكتشفت اللي حصل.”

وأضافت أنها كانت تحرص على زيارة والدها بشكل دائم حتى خلال عمله، وتعلّق: “كنت بقعد معاه حتى لو كان مشغول في شغله، وكنت متعلقة بيه جدًا.”

كما أوضحت ماس أن والدها كان يرى فيها موهبة فنية كبيرة، وكان دائم التشجيع لها، قائلة: “بابي كان دايمًا بيقول إني شبهه وصوتي جميل، وكان محضر لي أغاني خاصة. تامر حسني اختار 7 أغاني منهم لأنهم شبه شخصيتي، وده خلاني أطلع أغني في حفل تكريمه.”