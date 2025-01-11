هالي بيري تتبرّع بملابسها لمساعدة ضحايا حرائق لوس أنجليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمام هول الحرائق التي تلتهم أجزاء من مدينة لوس أنجليس، انطلق نجوم هوليوود لتقديم المساعدات الفعّالة في هذه المحنة الصعبة التي يمرّ بها سكان هذه المدينة.

فقد أعلنت النجمة هالي بيري عن تبرّعها بملابسها لمتجر في بيفرلي هيلز يقدّم الدعم للأشخاص الذين شُرّدوا بسبب هذه المأساة. وأوضحت عبر منشور نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” أنها اكتشفت هذه الفرصة من خلال زميلتها الممثلة شارون ستون، بينما كتبت الممثلة ميشيل فايفر تعليقاً تعهّدت فيه بفعل الشيء نفسه.



ونشرت بيري عبر “إنستغرام” مقطع فيديو عن متجر يُدعى “The Coop” الذي يتلقّى التبرّعات لمساعدة أولئك الذين فقدوا ملابسهم، وكتبت: “أنا أحزم كامل خزانة ملابسي وأتوجّه إلى متجر COOP! إذا كنت تعيش في منطقة جنوب كاليفورنيا، أدعوكم إلى فعل الشيء نفسه. هذا شيء يمكننا القيام به الآن، لمساعدة جميع العائلات المشرّدة التي تحتاج إلى الأساسيات اليوم. شكرًا لكِ شارون ستون على قيادتك. أحبكِ سيدتي”.

أمّا ميشيل فايفر، فقد استوحت من تبرّع هالي وكتبت في قسم التعليقات: “هل يمكنني القيام بذلك غداً؟”

كما أبلغت شارون ستون متابعيها عن هذه الفرصة للمساعدة من خلال منشور على “إنستغرام”.