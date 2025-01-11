دينا الشربيني تشيد بممثلة شهيرة: “أحب تمثيلها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تعاونهما مؤخراً في مسرحية “حاوريني يا كيكي”، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، كشفت الفنانة دينا الشربيني عن رأيها في رانيا يوسف كفنانة وإنسانة.

وقالت في تصريحات إعلامية خلال عرض المسرحية أن رانيا فنانة جميلة، وأشادت بموهبتها التمثيلية التي تعجبها بشدة.

وعن رأيها فيها كإنسانة قالت أنها طيبة جدًا وتتمتع بشخصية متسامحة وهادئة. وقالت: رانيا ليست فقط ممثلة رائعة، بل هي إنسانة طيبة جدًا وتتمتع بشخصية متسامحة وهادئة، وأنا أحب تمثيلها كثيرًا.

مسرحية “حاوريني يا كيكي” التي أُعيد عرضها مؤخراً في موسم الرياض، من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة، ويشترك في بطولتها هالة صدقي، محمد أسامة “أوس أوس”، محمد دياب، وأحمد سلطان.

وتدور أحداث المسرحية حول ثلاثة أصدقاء يتنافسون على قلب فتاة جديدة كل عام باستخدام أساليب مختلفة، لتتطور الأحداث في إطار من المفاجآت والرهانات التي تثيرها صاحبة الفندق.