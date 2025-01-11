منزل توم هانكس ينجو بأعجوبة من حريق لوس أنجلوس.. دمّر منازل نجوم هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجا منزل توم هانكس على جرف لوس أنجلس بأعجوبة من حريق غابات، وفق ما أظهرت الصور من منطقة باسيفيك باليساديس.

ونجا المنزل الذي تبلغ قيمته 26 مليون دولار، والذي اشتراه الممثل الأميركي وزوجته ريتا ويلسون، في عام 2010، بأعجوبة من ألسنة اللهب من حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلس.

وبينما يبدو منزل هانكس المكوّن من أربع غرف نوم وخمسة حمامات سليماً، دمّر الحريق قصراً ضخماً على جرف فوق منزله مباشرة.

وتحدث تشيت هانكس، نجل توم وويلسون، عن حريق باليساديس المدمر على إنستغرام، قائلاً: “الحيّ الذي نشأت فيه يحترق حتى الأرض الآن. صلوا من أجل باليساديس”.

وفقد العديد من المشاهير منازلهم في الحرائق الشرسة التي اجتاحت لوس أنجلس منذ يوم الثلاثاء، على رأسهم باريس هيلتون وهايدي مونتاج وسبنسر برات ولايتون ميستر وآدم برودي وجوليا لويس دريفوس وميلو فينتيميليا وميل غيبسون وبيت لي وباربرا كوركوران وهارفي غيلين وميليسا كلير إيغان وآري إيمانويل وسارة ستودينجر ومولي باز وبرايان غرينبيرغ وجيمي تشونغ وجون سي رايلي وأنتوني هوبكنز وجون غودمان.