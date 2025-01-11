خالد النبوي يكشف حلمه الفني ويوجه نصيحة لابنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نظم مهرجان الأقصر السينمائي ندوة للنجم خالد النبوي في معبد الأقصر، حضرها عدد من صناع السينما وضيوف المهرجان.

وكشف النبوي، العديد من أسراره الفنية، وتحدث عن نجله النجم الشاب نور النبوي.

قال خالد إنه يتمنى تقديم شخصية “امنحتب”: ” بالتأكيد أحب أن أقدم شخصية هذا الوزير العالم في عمل فني، وهم حلم يراودني، لأنه عالم قبل أن يكون رجل دولة، وذلك لأن مصر هى من اكتشفت العلم، وكان ذلك عن طريق الزراعة”.

أضاف: “لا يوجد ما يمنع تقديم أعمال عالمية، لكن الأمر يتوقف على الإرادة، وباختصار نحن نريد أن نحكي تاريخنا الكبير، ولذلك نحتاج لإرادة قوية، والسينما المصرية واحدة من ثلاثة سينمات عالمية تخطت مساحتها الجغرافية بجانب السينما الأميريكية والسينما الهندية، ووصلت للعالمية لأنها تصل لـ400 مليون شخص، لذلك نحتاج أن نزيل العقبات أمام المنتجين وتكاليف التصوير، وكذلك الرقابة التي علينا أن نتخلص منها لأنها أصبحت موجودة بحكم العادة”.

ووجخ نصيحة لنجله الفنان الشاب نور النبوي قائلاً :” هو ممثل موهوب و النجاح يحتاج إلى تعامل ناضج، والفنان يجب أن يعرف متى يقول لا للحفاظ على قيمته الفنية”.