الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون: “الزوجة والأم الأكثر روعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الأمير ويليام صورة جديدة لزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون، مرفقاً إياها برسالة معبّرة بمناسبة عيد ميلادها الـ43.

وكتب ويليام: “إلى الزوجة والأم الأكثر روعة. القوّة التي أظهرتها خلال العام الماضي كانت استثنائية”، مضيفاً: “نحن: جورج، شارلوت، لويس وأنا، فخورون بك جداً. عيد ميلاد سعيداً، كاثرين. نحبك”.

وقد عادت الأميرة كيت إلى أداء واجباتها الملكية بعد خضوعها لعلاج كيميائي وقائي نتيجة تشخيص إصابتها بالسرطان العام الماضي.

نشر قصر كنسينغتون الرسالة الشخصية التي كتبها الأمير ويليام إلى جانب صورة غير مسبوقة لكاثرين التقطها المصوّر مات بورتيوس في وندسور الصيف الماضي.

وأظهرت الصورة بالأبيض والأسود الأميرة والابتسامة تعلو وجهها، مرتدية بنطال جينز وقميصاً أبيض وشالاً.

وقدّمت العائلة الملكية تهنئة بمناسبة عيد ميلادها.

شارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة “إكس” رسالة تهنئة تقول: “عيد ميلاد سعيداً لأميرة ويلز!” مع رمز تعبيري لكعكة عيد الميلاد.

وتضمنت التهنئة أيضاً صورة لكاثرين وهي تتلقى الزهور من محبيها أثناء حضورها القداس في ساندرينغهام يوم عيد الميلاد.