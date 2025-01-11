غياب محمد منير عن تكريمه يثير القلق حول صحته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار غياب النجم محمد منير عن تكريمه من وزارة الثقافة في دار الأوبرا، وإنتقال وزير الثقافة إليه في بيته لتكريمه هناك، علامات استفهام حول تطورات الحالة الصحية لمنير.

وكشف أحد المقربين من منير تلك التطورات مؤكداً أن حالته الصحية غير مستقرة حاليًا، مما يتطلب متابعة طبية مستمرة وزيارات دورية الى المستشفى. وكان طبيبه المعالج قد كشف أن برودة الطقس تشكل خطرًا كبيرًا عليه، إذ قد تؤدي الى مضاعفات صحية مثل الإصابة بالتهاب رئوي أو نزلات برد حادة، ما يستدعي توخي الحذر.

وكان محمد منير قد نشرعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بوزير الثقافة أثناء تسليمه الجائزة في منزله. وعلق على الصورة قائلًا: “تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير ثقافة مصر، في منزلي. كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين. وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة. اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي؛ فكنت دائمًا صناعة مصرية. أدام الله مصر”.