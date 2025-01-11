شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ تكشف تفاصيل حالته الصحية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيمان سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له منذ أيام ودخل على أثره المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية الكاملة وإجراء بعض العمليات التجميلية للوجه، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، تعلن من خلاله التفاصيل الكاملة.

وكتبت "شقيقي د. محمد سعيد محفوظ ما زال يخضع للعلاج تحت رعاية فريق من الأطباء.. جروح الجبهة والجفن الأيمن التي تسبب فيها ارتطام رأسه بعجلة القيادة بدأت في الالتئام، بعد الجراحة التجميلية الدقيقة والصعبة، نظرًا لانكشاف العظم وتهتك العضلات وزوال جزء من الجفن"، وأضافت: "حتى الآن يرى الأطباء أن الكسر في عظمة الوجنة أسفل العين اليمني سيلتئم مع الوقت".

وتابعت شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ في البوست قائلة: "ما زلنا ننتظر حسم آراء الأطباء حول كسور الفقرات القطنية من العمود الفقري؛ إما أن يبقى محمد حبيس القميص الطبي لبضعة أشهر، أو يخضع لتدخل جراحي عاجل"، مضيفة "تابعنا ادعاء البعض أن الحادث مدبر، وأنّ له علاقة بقضية المخرج عمر زهران، وهذا أمر لم يرد بخاطرنا مطلقًا، ونستبعده تمامًا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن محمد لا يتذكر أي شيء عن تفاصيل الحادث، حيث فقد الوعي قبل ارتطامه بمفترق الطرق الإسمنتي، وحتى إفاقته من المارة".

واختتمت البوست قائلة: "لا نستطيع أن نصف امتناننا وشكرنا لكل من يشاركنا هذه المحنة بالاتصال أو الرسائل أو التعليقات، خاصة من كبار المسئولين والأساتذة، وشكر خاص لأسرة ميدياتوبيا التي لا تفارقه.. دعمكم هو الدواء الحقيقي".