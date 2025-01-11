شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء رومانسي يثير الشائعات حول تفاصيل علاقة هيو جاكمان وسوتون فوستر والان مع تفاصيل الخبر

أثار النجمان هيو جاكمان وسوتون فوستر التكهنات حول علاقتهما عندما شوهدا فى موعد عشاء دافئ في سانتا مونيكا مؤخراً، حيث تم تصوير نجم X-Men البالغ من العمر 56 عامًا، وممثلة برودواي، البالغة من العمر 49 عامًا، وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض ويبتسمان أثناء استمتاعهما بأمسيتهما في كاليفورنيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه الإطلالة جاءت وسط تقارير تفيد بأن هيو جاكمان يخطط للإعلان عن علاقته الجديدة في المستقبل القريب، وأعلن جاكمان في سبتمبر 2023 انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنيس بعد 27 عامًا من الزواج.



هيو جاكمان

في الصور، ارتدى "جاكمان" ملابس غير رسمية تتكون من سترة، وبلوفر رمادية، وسراويل قطنية بنية اللون، تاركا لحيته، فيما، أكملت "فوستر" مظهرها بمعطف من الكشمير البني وفستان ماكسي أخضر فضفاض، وعلاوة على ذلك، كانت العلاقة الوثيقة بين الثنائي موضوعًا للاهتمام منذ مشاركتهما في بطولة إحياء برودواي لفيلم The Music Man.

وواجهت فوستر، التي تقدمت بطلب الطلاق من زوجها كاتب السيناريو تيد جريفين، في أكتوبر 2022، وجاكمان شائعات حول علاقة غرامية أثناء تعاونهما على المسرح.

جدير بالذكر أن ممثلي "جاكمان" و"فوستر" لم يعلقا على الصور الأخيرة، وجاءت بعد أيام فقط من حضور جاكمان عرضًا لإنتاج فوستر لفيلم Once Upon A Mattress فى لوس أنجلوس.